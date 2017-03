Die SXSW in Austin ist fast vorbei. In diesem Livetalk entführen WirtschaftsWoche-Chefredakteurin Miriam Meckel und der Digital Scout der WirtschaftsWoche, Leá Steinacker, in ferne Galaxien. Dabei geht es um einen Müsli-Riegel, der 3000 Kalorien enthält - und vor allem platzsparend ist. Schließlich können ins Weltall nicht tonnenweise frische Lebensmittel mitgenommen werden. Unser aktuelles Video von der SXSW in Austin, der größten Digitalmesse der Welt.