Ein Geständnis vorab: Es gibt Tage, da fühle ich mich mit meinen 30 Jahren ziemlich alt. Das passiert zum Beispiel garantiert dann, wenn ich die Snapchat-App öffne – drei Minuten Hin- und Hergewische später habe ich immer noch nicht wirklich verstanden, was ich da machen soll und gebe entnervt auf. Noch schlimmer war es unlängst in Berlin, als eine Gruppe Jugendlicher sich laut lachend Snaps hin und her schickte.

Als ich meine „Spectacles“ in den Händen halte, habe ich all diese Gedanken im Hinterkopf. Aber ich verdränge sie, zu groß ist die Neugier auf das grellbunte Ding in dem leuchtend gelben Etui, das da auf meinem Schreibtisch liegt.

Die Installation ist einfach: Per Bluetooth verbinde ich die Brille mit meinem Smartphone, auf dem ich Snapchat installiert habe. Kinderleicht. Ich laufe los und streife durch die Büroflure: Mit der Brille auf der Nase mache ich wohl besonders in geschlossenen Räumen eine komische Figur – zumindest guckt mich die Kollegin aus der Personalabteilung so an, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Taha, denke ich, ich bin Digitalpionier und lebe hier gerade die Zukunft.

Per Knopfdruck filmt die Brille all das, was in meinem Sichtfeld auftaucht. Die 10 Sekunden-Schnipsel importiert die Brille automatisch in die App – die Bildqualität ist ok, aber nicht gestochen scharf. Das Etui hat übrigens eine praktische Zusatzfunktion: Verbindet man die Kontakte, laden die „Spectacles“ automatisch auf.



Kein Ersatz für die analoge Sonnenbrille



Ein blinkendes Lichtlein am Rand der Brille zeigt mir an, wenn die 10 Sekunden verstreichen. Das Gegenüber sieht das Licht ebenfalls und kann so erahnen, dass er ein Bewegtbild von sich wahrscheinlich wenig später im Netz wiederfinden wird.

Apropos Gegenüber: Nachdem ersten Spott überwiegt bei den meisten dann doch die Neugier. Ich teile gern und gebe die Brille natürlich weiter.

Nach den ersten „Snaps“ setzt dann aber doch ein anderes Gefühl ein: Die meisten Kollegen und Freunde, mit denen ich in meiner „Spectacles“-Woche unterwegs bin, fragen zur Sicherheit immer noch mal nach, ob sie gerade wirklich nicht gefilmt werden. Bei manchen Gesprächen stecke ich die Brille lieber tief in die Tasche. Es ist schon ein komisches Gefühl, dass das Ding Bild und Ton ins Netz schicken kann.

Obwohl ich in den ersten Tagen überall, wo ich bin, fleißig Kurzfilmchen per Brille mache, verschwindet langsam das Gefühl, ein Pionier im digitalen Neuland zu sein. Snapchat-Gründer Evan Spiegel mag mit den „Spectacles“ irgendwie cool aussehen, abgelichtet für ein US-Magazin von Modemacher Karl Lagerfeld. Ich allerdings fühle mich zunehmend so wie Puck die Stubenfliege auf einer Rave-Party.

Ähnliches bestätigt mir auch ein Kollege. Und eine Kollegin gibt mir mit auf den Weg: „Oh zum Glück, du musst die tragen. Ich hatte mich jetzt zurückgehalten, um dir nicht deine Brille kaputt zu reden.“

Als ich dann im Laufe der Woche immer mehr spöttische Blicke bemerke, weiß ich: Die „Spectacles“ werden für mich kein Ersatz für die analoge Sonnenbrille. Trotzdem sind sie eine interessante Möglichkeit, um beispielsweise Videos aus unterschiedlichen Perspektiven zu filmen. Wer 150 Euro dafür zahlen will und sich an dem poppigen Aussehen nicht stört, wird an den Filmchen sicherlich Freude haben. Snapchat-Fans wahrscheinlich besonders.