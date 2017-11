Mailand/LondonDer italienische Solarmarkt könnte nach dem Ende der staatlichen Förderung in Bewegung kommen. Der Finanzinvestor Terra Firma will sich Insidern zufolge von seinen in der RTR Rete Rinnovabile gebündelten Solar-Aktivitäten trennen. Der Milliarden-Deal könnte im Januar über die Bühne gehen und ein Schritt zur Konsolidierung des fragmentierten Marktes sein, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nach Angaben der Insider wird der Wert von RTR auf 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro geschätzt.

RTR ist nach eigenen Angaben Italiens größter Solarkraftwerksbetreiber mit 132 Anlagen und rund 330 Megawatt installierter Leistung. Terra Firma hatte die Anlagen ab 2011 von diversen Firmen zusammengekauft so etwa vom italienischen Netzbetreiber Terna, Erg und der französischen EDF.