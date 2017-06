New York, DüsseldorfWeltweit agierende Unternehmen haben nach wie vor mit den Folgen des massiven Cyberangriffs von Dienstag zu kämpfen. Beim US-Logistikriesen Fedex war der weltweite Betrieb der Tochter TNT Express massiv gestört. Der finanzielle Schaden könne „erheblich“ sein, warnte Fedex am späten Mittwoch. Es sei jedoch keine Datenschutzverletzung aufgetreten.

Schon am Dienstag warnte die Deutsche Post, ihr Express-Geschäft in der Ukraine sei Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Der Konzern, der seine IT zum Großteil aus Prag steuert, fand inzwischen heraus: Infiziert wurden die Rechner durch eine Buchhaltungs-Software, über die DHL mit den ukrainischen Finanzbehörden verbunden ist – und damit zu Rechnern der Regierung. Außerhalb der Ukraine sei jedoch kein Schaden entstanden. „Auch im Land selbst werden Sendungen weiter bearbeitet“, sagte eine Sprecherin. Wegen möglicher Verzögerungen stehe man mit Kunden in Kontakt.

Bei der Reedereigruppe Maersk blieben Terminals in mehreren Häfen lahmgelegt. Der Betrieb anderer wurde der Betrieb durch den Ausfall automatisierter Systeme behindert. Die Maersk-Line-Reederei könne auch keine neuen Aufträge annehmen, weil das entsprechende Portal betroffen sei, sagte Top-Manager Vincent Clerc dem Finanzdienst Bloomberg.

Auch beim Nivea-Konzern Beiersdorf liefen noch nicht alle Systeme. „Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, aber wir sind noch nicht über den Berg“, sagte Vorstandschef Stefan Heidenreich. Bislang seien die wirtschaftlichen Schäden der Attacke aber vergleichsweise gering. Es gebe ausreichend Lagerbestände, um den Einzelhandel zu versorgen. Bei Beiersdorf wurde unter anderem die Telefonanlage vom der Attacke getroffen.

Die Schadsoftware hatte am Dienstag zunächst Dutzende Unternehmen und Behörden in der Ukraine befallen und erfasste dann auch Unternehmen in Europa und den USA. Betroffen waren neben Beiersdorf (Nivea, Tesa), der US-Pharmakonzern Merck und der französische Glashersteller Saint-Gobain. Nach Vermutungen ukrainischer Behörden und einiger IT-Sicherheitsexperten wurde die Attacke über ein manipuliertes Update einer Buchhaltungssoftware aus der Ukraine gestartet.