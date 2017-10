DüsseldorfArbeitnehmer, die den Brückentag am Montag nutzen wollten, um etwa ihren Personalausweis zu verlängern oder ein neues Auto anzumelden, mussten früh aufstehen:

Denn auch Mitarbeiter von Behörden haben Brückentage! Schließlich lieben es die Deutschen, sich den Tag vor einem Feiertag frei zu nehmen.

Für Arbeitnehmer in Bundesländern, in denen nicht nur der 31. Oktober, sondern auch der 1. November – Allerheiligen – ein Feiertag ist, beginnt die Woche damit schließlich sogar erst am Donnerstag. Da könnte man sich ja glatt die beiden letzten Tage dieser Woche auch noch frei nehmen...

Wer am Montag arbeiten gegangen ist, fühlte sich geradezu wie ein Außenseiter.

Aber auch da wussten sich einige Arbeitnehmer zu helfen: