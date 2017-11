ZürichDie UBS Group AG sucht nach Investoren, die bereit sind, die ersten Verluste bei einem Portfolio von US-Unternehmenskrediten der Ramsch-Kategorie zu übernehmen. Das erfuhr Bloomberg von einer Person, die mit dem Vorgang vertraut ist.

Den Informationen zufolge bietet die Schweizer Bank bei der synthetischen Verbriefung einen Kupon von etwa zehn Prozent, der an Kredite im Volumen von 500 Millionen Dollar an rund 80 Unternehmen gebunden ist. Über eine solche Transaktion kann UBS ein gewisses Kreditrisiko weitergeben und behält die Verbindlichkeiten in ihrer Bilanz.