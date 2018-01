ZürichDie UBS wechselt mit der Zusammenlegung ihrer beiden Vermögensverwaltungs-Divisionen auch Teile des Managements aus: Der bisher für die Vermögensverwaltung in Europa und den Schwellenländern verantwortliche Paul Raphael sowie der für das operative Geschäft (COO) zuständige Dirk Klee würden abgelöst, erklärte die Bank in einer Reuters am Dienstag vorliegenden internen Mitteilung. Ob die beiden Manager auch die Bank verlassen, sei noch offen.

Das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika leitet künftig Christine Novakovic, die derzeit die Investmentbank der UBS Schweiz sowie das Firmenkundengeschäft in der Schweiz verantwortet. Die Vermögensverwaltung in Lateinamerika wird künftig von Sylvia Coutinho geführt. Zum neuen COO für die fusionierte Sparte ernannte die UBS Reto Wangler, der diese Funktion bisher für das Schweiz-Geschäft innehatte.