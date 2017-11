Fortum will E.ON Anfang 2018 seinen verbliebenen Anteil von 47 Prozent an Uniper für 22 Euro je Aktie beziehungsweise rund 3,8 Milliarden Euro abkaufen. Am 7. November hatten die Finnen auch allen übrigen Uniper-Aktionären ein Angebot in derselben Höhe vorgelegt. Am Dienstag wollen Vorstand und Aufsichtsrat von Uniper ihre begründete Stellungnahme zu dem Angebot vorlegen. Die Aktie des Düsseldorfer Kraftwerkbetreibers notierte am Donnerstag bei 23,77 Euro.