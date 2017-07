FrankfurtDie Commerzbank hat sich mit der Arbeitnehmerseite auf den Abbau tausender Jobs verständigt: Beide Seiten unterschrieben am Donnerstag den Rahmensozialplan und den Rahmeninteressenausgleich. Sie bilden die Grundlage für den Stellenabbau. Damit ist Commerzbank-Chef Martin Zielke bei der Umsetzung seiner Strategie „Commerzbank 4.0“ vorangekommen. Am Ziel ist die Bank aber noch lange nicht.

Zielke will die Bank drastisch verkleinern: Ende März zählte die Bank noch 41.600 Vollzeitjobs in der Stammbelegschaft, bis 2020 sollen es nur noch 36.000 Stellen sein. Die Bank will betriebsbedingte Kündigungen dabei soweit wie möglich vermeiden. Wegen der Kosten des Jobabbaus bucht die Bank Rückstellungen in Höhe von 810 Millionen Euro ins zweite Quartal.