TokioDie Stimmung in den japanischen Industriebetrieben hat sich laut einer Umfrage der Bank of Japan verbessert. Der entsprechende Index stieg im Juni das dritte Quartal in Folge und erreichte 17 Punkte, wie aus der am Montag veröffentlichten Tankan-Studie hervorgeht. Im März waren es noch zwölf Punkte gewesen.