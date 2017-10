FrankfurtDeutsche-Bank-Chef John Cryan ist derzeit nicht zu beneiden. Die Märkte sind mau, die Erträge erodieren und große Aktionäre sind unzufrieden. Einige Anteilseigner werfen deshalb bereits die Frage auf, ob Cryan der Richtige, um beim Frankfurter Institut wieder für Wachstum zu sorgen.

Keine Zweifel gibt es dagegen an Cryans Fähigkeit auszumisten. Diese hat er nach dem Ausbruch der Finanzkrise bereits als Finanzchef bei der Schweizer UBS unter Beweis gestellt. Und auch bei der Deutschen Bank hat der Vorstandschef in den vergangenen beiden Jahren schon zahlreiche Altlasten abgebaut – allen voran den Streit mit den US-Behörden über Tricksereien am amerikanischen Immobilienmarkt. Doch der Vorrat an Skandalen und Skandälchen bei der Deutschen Bank ist schier unerschöpflich – und so nehmen auch die die Nachrichten über Strafzahlungen und die Trennung von Mitarbeitern kein Ende.