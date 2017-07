RomItalien gibt nach der milliardenschweren Rettung maroder Finanzinstitute Entwarnung für den heimischen Bankensektor. „Es gibt sicherlich keine weiteren krisenhaften Brandherde“, sagte Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan am Donnerstag im Hörfunk. Im Zuge der jahrelangen Wirtschaftsflaute in Italien ächzen viele heimische Banken unter einem Berg an faulen Krediten. Die Regierung hat beschlossen, bis zu 17 Milliarden Euro für die Institute Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza bereitzustellen, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) als wohl nicht mehr überlebensfähig eingestuft wurden. Kritiker warfen der EU-Kommission und Rom vor, die neuen Regeln zur Abwicklung von Krisen-Banken missachtet zu haben, weil nun doch wieder Steuergeld zur Rettung genutzt werde.