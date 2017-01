MailandDie größte italienische Bank Unicredit muss den Aktionären bei ihrer Rekord-Kapitalerhöhung einen kräftigen Preisabschlag auf den Aktienkurs bieten. Die neuen Papiere, mit denen die Mutter der Münchner HypoVereinsbank (HVB) 13 Milliarden Euro einsammeln will, sollen voraussichtlich zu einem Preis zwischen 1,20 und 1,30 Euro ausgegeben werden, sagte eine mit den Berechnungen vertraute Person. Das ist ein Abschlag von 30 bis 40 Prozent auf den um den Wert des Bezugsrechts bereinigten Aktienkurs (TERP). Am Mittwoch notierten die Unicredit Titel bei 2,61 Euro.

Angesichts des Volumens der bislang größten Kapitalerhöhung in Italien ist ein solcher Abschlag nicht überraschend: Die Aktionäre kalkulieren ein, dass sich ihr Anteil an den Gewinnen von Unicredit massiv verwässert. Die Bank ist an der Börse 16,6 Milliarden Euro wert. Die Hauptversammlung soll am Donnerstag formal die Weichen für die Kapitalerhöhung stellen. Starten dürfte sie kurz nach dem 9. Februar, an dem die Bank ihre Bilanz für 2016 vorlegt.