Fortum bietet für das verbliebene Paket in Höhe von 47 Prozent sowie für alle weiteren Papiere 22 Euro je Aktie. Uniper wehrt sich seit Monaten gegen die Übernahme.

DüsseldorfIm Abwehrkampf gegen den finnischen Versorger Fortum hat der Energiekonzern Uniper Schützenhilfe von Großaktionär Knight Vinke erhalten. Der Finanzinvestor, der 5,02 Prozent an Uniper hält, erklärte am Mittwoch, seine Aktien Fortum nicht andienen zu wollen. Das Vorgehen sei nicht wie bei einem „Acting in Concert“ mit anderen Uniper-Anteilseignern abgestimmt.