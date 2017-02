HamburgVW-Konzernchef Matthias Müller und der Audi-Aufsichtsrat haben sich nach Vorwürfen in der Diesel-Affäre hinter Audi-Chef Rupert Stadler gestellt. Der Aufsichtsrat habe die von einem gekündigten Ingenieur erhobenen Anschuldigungen von einer Anwaltskanzlei prüfen lassen. „Diese Prüfung kommt zum Ergebnis, dass die gegen Herrn Stadler erhobenen Vorwürfe nicht zutreffend sind“, teilte die VW-Tochter am Freitag in Ingolstadt mit. „Der Aufsichtsrat spricht Rupert Stadler sein Vertrauen aus.“

Müller betonte: „Die dem Arbeitsgericht in Heilbronn vorgelegten Dokumente sind seit längerer Zeit bekannt und belegen die Vorwürfe nicht.“ Am Freitag sollte auch der Aufsichtsrat der Konzernmutter VW in Wolfsburg tagen. Dort könnte es ebenfalls um das Thema gehen.