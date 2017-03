Der Autobauer Daimler hat versucht, sich rechtlich gegen mögliche Risiken aus einer Partnerschaft mit Renault abzusichern. Die Franzosen werden beschuldigt, bei Abgaswerten manipuliert zu haben, weisen dies allerdings zurück. Doch weil Daimler Motoren von Renault etwa in Kompaktmodellen der A- und B-Klasse, in Diesel-Einstiegsmodellen der C-Klasse sowie im Citan und Vito einbaut, fragten die Stuttgarter nach. Renault habe Daimler „auf Anfrage schriftlich versichert, dass die Motoren den notwendigen Anforderungen entsprechen“, so Daimler gegenüber der WirtschaftsWoche.

