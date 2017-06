Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde der WirtschaftsWoche. Geprüft worden waren der Verdacht auf Betrug, Luftverunreinigung, Körperverletzung, strafbare Werbung und Steuerhinterziehung. Bei letzterem geht es vor allem um den Ausstoß von Kohlendioxid (CO 2 ), denn die Kfz-Steuer hängt auch von den CO 2 -Werten ab. Erst am Dienstag dieser Woche hatte Verkehrsminister Alexander Dobrindt bekannt gegeben, dass ein Opel Zafira bei CO 2 -Tests mit zu hohen Werten aufgefallen ist.