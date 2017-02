Audi hat einen Medienbericht zufolge am Freitag vier Ingenieure fristlos entlassen. Nach Informationen des "Handelsblatts" sollen die vier in leitenden Funktionen mit der Dieseltechnologie des Konzerns tätig gewesen sein. Unter ihnen soll sich auch Ulrich Weiß, früherer Leiter der Motorenentwicklung befinden. Besonders pikant: Noch am vergangenen Mittwoch hatte Weiß Audi -Chef Rupert Stadler vor Gericht schwer belastet.

Die Zweifel an dieser Darstellung, wonach Stadler erst mit der Aufdeckung des Abgasskandals über die Vorgänge informiert wurde, wachsen. Ein weiterer Bericht legt nahe, dass Stadler noch früher informiert war – oder nicht über Vorgänge in seinem Unternehmen Bescheid gewusst hat. Wie der "Spiegel" berichtet, sollen Audi-Techniker schon in den Jahren 2007 und 2008 die Verwendung "zweier Betriebsmodi" vorgeschlagen haben, um so die strengen Abgasvorschriften zu umschiffen. In internen Dokumenten heißt es demnach, Stickoxide auf dem Prüfstand zu ">90%" zu reinigen, im normalen Straßenbetrieb aber nur zu "30-70%". Auf Schaubildern, die den geplanten Betrug beschreiben, sei vor allem eine Textzeile markiert: "In den USA höchst kritisch".