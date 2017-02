Piëch habe ausgesagt, er selbst habe Ende Februar 2015 von einem Informanten den Hinweis erhalten, dass VW ein großes Problem in den USA habe, weil das Unternehmen mit einer Software die Abgaswerte manipuliere. Hinweise darauf hätten die US-Behörden bereits an VW weitergeleitet.

Der im Groll bei Volkswagen ausgeschiedene frühere Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch belastet in der Abgasaffäre einem Magazin-Bericht zufolge den ehemaligen Vorstandschef Martin Winterkorn. Piëch habe in einer ausführlichen Aussage bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig erklärt, Winterkorn habe früher als bislang eingeräumt von dem Dieselbetrug erfahren, berichtete der "Spiegel".

Laut Spiegel will Piëch Winterkorn damals darauf angesprochen haben. Doch der damalige VW-Chef habe ihm versichert, ein solches Papier aus den USA existiere nicht. Dies habe der frühere VW-Patriarch den Ermittlern bei einer Befragung Ende vergangenen Jahres gesagt, berichtete das Nachrichtenmagazin ohne Quellenangabe. Von der Staatsanwaltschaft Braunschweig war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. VW wollte den Bericht nicht kommentieren: "Zu laufenden Untersuchungen äußern wir uns nicht", sagte ein Sprecher.

Am Donnerstag sagt Ex-VW-Chef Martin Winterkorn vor dem Untersuchungsausschuss aus. Zu seiner Rolle im Abgasskandal sind viele Fragen offen – die aktuellen Entwicklungen zeichnen kein gutes Bild Winterkorns.

Winterkorn hat mehrfach beteuert, erst im September 2015 von den millionenfachen Abgasmanipulationen erfahren zu haben. Er war kurz nach Bekanntwerden des Dieselskandals von seinem Amt an der Spitze von Europas größtem Autobauer zurückgetreten. Schon damals hatte er erklärt, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Sollte sich herausstellen, dass Winterkorn früher von dem Skandal wusste, hätten Anleger Argumente, um Schadensersatz für erlittene Kursverluste ihrer VW-Aktien zu fordern.

Martin Winterkorn ist in Berlin. In einer Erklärung weist der frühere VW-Chef eine Schuld von sich, er sei nicht frühzeitig informiert gewesen. Anders als erwartet beantwortet er auch einige Fragen – aber nicht alle.

Die im Januar von den US-Behörden veröffentlichten Dokumente zeichneten die Entwicklung des Skandals nach. Der Name Winterkorn oder ein Hinweis auf die Position des Vorstandsvorsitzenden fehlen in diesen Dokumenten. Laut dem Stand, den die US-Ermittler mit Hilfe des FBI erstellt haben, war aber der damalige Motorenentwicklungschef und späterer Entwicklungsvorstand der Marke VW, Heinz-Jakob Neußer, seit 2011 über die Vorgänge informiert und wirkte aktiv an der Vertuschung der Manipulation zurück. Der seit September 2015 beurlaubte Neußer gilt als enger Vertrauter von Winterkorn und war ihm im Markenvorstand direkt unterstellt.