Im Volkswagen-Dieselskandal hat ein Gericht in den USA gegen einen ersten Angeklagten eine Haftstrafe verhängt. Das Bezirksgericht in Detroit verurteilte den 63-jährigen James L. mit deutscher Staatsangehörigkeit wegen seiner Rolle bei der Manipulation von Abgaswerten zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 200.000 Dollar. Damit lag das Urteil über der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe von drei Jahren und 20.000 Dollar. Die Verteidigung, die für eine mildere Strafe plädiert hatte, kann Berufung einlegen.

Volkswagen äußerte sich nicht zu dem Urteil. Der Konzern kooperiere weiterhin vollumfänglich mit dem US-Justizministerium, erklärte ein Sprecher lediglich.

Der Ingenieur hatte sich schuldig bekannt und mit den Behörden kooperiert. Er arbeitete seit 1983 für den Wolfsburger Konzern und war Teil des Teams, das einen Dieselmotor entwickelt hat. Nach Angaben der Ankläger lieferten seine detaillierten Aussagen über die Abgasmanipulation einen Einblick in ein Unternehmen, das seine ethischen Grundsätze dem Streben nach höheren Marktanteilen und Gewinnen untergeordnet habe. In der Reihe der Beschuldigten in dem Skandal ist er jedoch eher ein kleines Licht. Sein Verteidiger hatte gefordert, dass der Ingenieur mit Hausarrest und Sozialstunden davonkommt. L. sei kein Drahtzieher gewesen, sondern habe aus falsch verstandener Loyalität nur blind die Anweisungen seines Arbeitgebers umgesetzt.

Die US-Justiz hat insgesamt acht VW-Manager im Zusammenhang mit dem Abgasskandal angeklagt, fünf sind weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Manager sitzt in den USA in Untersuchungshaft. Er hat sich inzwischen ebenfalls für schuldig bekannt und erwartet sein Urteil am 6. Dezember. Ihm drohen bis zu sieben Jahre Haft und eine Geldbuße zwischen 40.000 und 400.000 Dollar. Ein in München festgenommener ehemaliger Audi-Manager sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft.