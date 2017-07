Laut der Studie lag der Diesel-Pkw-Neupreis im Jahre 2014 im Durchschnitt bei 36.400 Euro. Bei einem von DAT ermittelten Wertverlust von 1,1 Prozent bei dreijährigen Gebrauchten würde pro Fahrzeug ein Wertverlust von 400 Euro eintreten. „Bei 1,45 Millionen Zulassungen im Jahr 2014 würde das dann 580 Millionen Euro entsprechen“, heißt es in der Studie: „Auf die deutschen Automarken Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, VW würde mit 424 Millionen Euro der weitaus größte Teil davon entfallen. Diese Autobauer stellten 71 Prozent der Diesel-Pkw-Neuzulassungen des Jahres 2014.“ Dies ist nur der Restwertverlust des Jahrgangs 2014. Andere Fahrzeugjahrgänge sind damit noch nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass für die Jahre 2015, 2016 und 2017 ähnliche Verluste anfallen und sich der Schaden somit in Milliardenhöhe bewegt.

In ganz Europa wird Diesel-Absatz schwächer

Sobald Fahrverborte einsetzen, werden diese Restwertverluste nach Einschätzung von Dudenhöffer „noch deutlich steigen“. Zwar würden Leasing-Gesellschaften und Händler versuchen, gebrauchte Diesel in den Export zu schieben, so dass ein Teil der Verluste „abgefangen“ werden, aber das Aufbauen der Transportkanäle sei zeit- und kostenaufwendig. Gingen die deutschen Diesel ins europäische Ausland, so Dudenhöffer, „muss dort mit einem Überangebot an Diesel-Pkw gerechnet werden, mit entsprechendem Preisdruck im Gebrauchtwagenmarkt“. Insofern würden „die deutschen Restwertverluste nach Frankreich, Italien, Spanien und andere Länder exportiert“. Der Diesel-Restwertverfall in Deutschland infiziere damit Europa mit der Konsequenz, dass die Diesel-Marktanteile auch im Neuwagen Geschäft im europäischen Ausland sinken. Fazit der Studie: „Der Diesel-Absatz wird also in den nächsten Jahren Stück für Stück in Europa schwächer werden.“