Affen mussten Dieselabgase einatmen, dazu der Verdacht auf Versuche an Menschen: Mit umstrittenen Schadstofftests haben sich Deutschlands Autobauer wieder mitten in den Abgasskandal katapultiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte die Diesel-Schadstoffversuche an Affen scharf - und forderte Aufklärung. „Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag.

Die EU-Kommission hofft nun, möglichst bald Antworten aus Deutschland auf die jüngsten Berichte zu erhalten. Die Kommission kenne die entsprechenden Medienberichte, erklärte eine Sprecherin am späten Montagabend. Man hoffe, dass "der Minister des betreffenden Landes" in der Lage sein werde, bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen am Dienstag im Brüssel zu erklären, was dort passiert sei.