Im vergangenen Jahr hat der ADAC 105 Fahrzeuge in seinem Ecotest auf Verbrauch und Schadstoffemissionen untersucht. Als umweltfreundlich gilt demnach nur, wer in der realitätsnahen Abgasprüfung wenig CO2 und Schadstoffe in die Luft bläst. Je geringer die Ausstöße, desto mehr Pluspunkte gab es.

Längst nicht alle Autos schneiden da gut ab. Die Bestwertung von fünf Umweltsternen schaffen dieses Jahr nur vier Elektroautos und ein Plug-in-Hybrid. Ein Überblick über die bestplatzierten Autos.

Quelle: ADAC