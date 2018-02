Der japanische Airbag-Hersteller Takata hat sich mit Dutzenden Klägern vor Gericht in den USA geeinigt. Damit ebnete sich der in den Vereinigten Staaten tätige Zweig des internationalen Konzerns einen Weg aus der Insolvenz, wie aus Dokumenten eines Insolvenzgerichts im US-Staat Delaware hervorging. Die Einigung zwischen dem Automobilteilzulieferer, Autofahrern und Gläubigern sieht demnach vor, dass die Kläger ihren Widerstand gegen eine Sanierung des Unternehmens aufgeben, während ihre Verfahren über einen Treuhandfonds gelöst werden.

Takatas Airbag-Problem hatte zum größten Fahrzeug-Rückruf der US-Geschichte geführt. Mindestens 42 Millionen Autos und 69 Millionen Airbags wurden in die Werkstätten zurückbeordert. Weltweit waren es mehr als 100 Millionen Airbags. Die fehlerhafte Produktion wurde für mindestens 16 Todesfälle und 180 Verletzte verantwortlich gemacht. Wichtigster Teil der geplanten Restrukturierung ist ein mehrheitlicher Verkauf an Takatas Konkurrenten, dem von China kontrollierten Konzern Key Safety Systems, in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar.