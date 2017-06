Weil die Anleger den Durchhalteparolen des Managements nicht mehr glauben. Seit Wochen mehren sich die Gerüchte über eine dramatische Verschärfung der finanziellen Lage, doch das Unternehmen beteuert das Gegenteil – offensichtlich ohne Überzeugungskraft. In der vergangenen Woche berichteten die japanische Wirtschaftszeitung „Nikkei“ und die Agentur Kyodo unter Berufung auf informierte Quellen, Takata könnte möglicherweise noch Ende dieses Monats vor Gericht Insolvenz beantragen. Inzwischen wird spekuliert, dass das Unternehmen am kommenden Montag Gläubigerschutz beantragen könnte – weshalb die Anleger ihre Papiere jetzt panikartig verkaufen wollen.

Takata beliefert viele Autobauer mit Airbags. Einige davon können unvermittelt explodieren und mit umherfliegenden Metallsplittern verletzen. Weltweit stehen mindestens 16 Todesfälle mit defekten Aufblasvorrichtungen von Takata in Verbindung. Mehr als 100 Millionen Airbags wurden zurückgerufen, davon allein in den USA 70 Millionen. Betroffen sind dort etwa 42 Millionen Fahrzeuge.

Um Kosten zu sparen und die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen, müssen die Hersteller zunehmend auf Gleichteile- oder Baukastenstrategien setzen. Hierbei nutzen die OEM die gleichen Komponenten und Module in möglichst vielen Modellen, um von den hiermit verbundenen Mengeneffekten zu profitieren. So plant BMW etwa die Zahl der hergestellten Fahrzeuge je Plattform bis zum Jahr 2019 etwa zu verdoppeln, Volkswagen (durch die Einführung des MQB) diese sogar fast zu verdreifachen. Diese Strategie entwickelt sich zu einem wichtigen Erfolgs- und Überlebensfaktor der Hersteller, da sich aus ihr erhebliche Kostenvorteile ergeben können. Gleichzeitig steigt jedoch das Risiko, dass bei Qualitätsproblemen einzelner Teile oder Komponenten eine große Menge von Fahrzeugen über Baureihen hinweg zurückgerufen werden müssen.

Die Produktentwicklungszyklen wurden in den vergangenen zehn Jahren deutlich verkürzt. Aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität der Branche bringen die globalen Hersteller in immer kürzerer Zeit neue Modelle bzw. Derivate in Umlauf und verbreitern damit ihr Produktportfolio kontinuierlich. Wer es schafft, mit neuen Modellen beziehungsweise Modellvarianten schnell am Markt zu sein, hat im globalen Wettbewerb Vorteile. Der hohe Zeitdruck in der Produktentwicklung wirkt sich negativ auf die Qualitätssicherung aus.

Die technische Komplexität der Fahrzeuge ist in den letzten 10 bis 15 Jahren enorm gestiegen, wodurch die Fahrzeuge zwar grundsätzlich sicherer geworden sind. Allerdings führte die technische Komplexität auch zu einem Anstieg der Fehlerhäufigkeit und Fehleranfälligkeit. Hierzu tragen unter anderem passive und aktive Sicherheitssysteme (wie ABS, ESP, Airbags; Fahrassistenzsysteme) bei, die gleichzeitig die Fahrzeugsicherheit deutlich erhöht haben. Darüber hinaus sind motortechnische Optimierungen (Start/Stopp-Systeme, Aufladung etc.) sowie zahlreiche Komfortmerkmale wie etwa Navigations-, Telefon und Internetdienste im Fahrzeuge zu nennen. Es ist zu erwarten, dass im Zuge der Entwicklung weiterer Komfort- und Sicherheitsfeatures auch künftig der Komplexitätsgrad der Fahrzeuge zunimmt.

Wie ernst ist die Lage?

Angesichts gewaltiger Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als einer Billion Yen (rund 8,1 Milliarden Euro) wäre dies die größte Pleite eines Produktionsunternehmens in der japanischen Nachkriegsgeschichte. Das Problem: Seit Ausbruch der Krise 2014 verdient Takata kein Geld mehr, die Zahlen sind tiefrot. Umgerechnet stand in dem Ende März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr ein Minus von umgerechnet 640 Millionen Euro in den Büchern. Da das japanische Unternehmen mit den gigantischen Rückrufzahlen das Verhältnis zu seinen Kunden stark beschädigt hat, brechen zunehmend Folgeaufträge weg – und es wird noch schwerer, die Krise zu überwinden.

Wie geht es jetzt weiter?

Der von der Nachrichtenagentur Reuters zitierte Insider geht davon aus, dass Takata am Montag einen Antrag auf Gläubigerschutz am zuständigen Bezirksgericht in Tokio einreichen wird. Anschließend werde Takata bei der Sumitomo Mitsui Financial Group Überbrückungskredite beantragen. Am kommenden Dienstag steht dann die Hauptversammlung des Autozulieferers an – spätestens dann wird das Management seine Pläne den Aktionären erklären müssen.