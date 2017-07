Nun sind die Premieren der neuen Topmodelle für Autobauer immer etwas sehr Besonderes. Schließlich kommt es nur alle paar Jahre vor, dass man das Schaustück der aktuellsten Technologien und des neuen Designs den Fans der Marke vorstellen kann. Entsprechend groß fallen die Events aus: Als Mercedes 2013 die aktuelle S-Klasse vorstellte, hatten die Stuttgarter einen kompletten Hangar von Airbus in Hamburg-Finkenwerder gemietet. BMW hatte zur Premiere des neuen 7er die markeneigene BMW -Welt in Berlin für sein Flaggschiff komplett umgestaltet.

Wie das Audi-Flaggschiff aussieht - und was es kann

Im Beisein von VW-Chef Matthias Müller und Aufsichtsratsmitglied Hans Michel Piëch versuchten die Ingolstädter am Dienstag, den Blick nach vorne zu lenken. Bei dem erstmals veranstalteten „Audi Summit“ wollten die Markenstrategen mit viel Show, Prominenz und Selbstinszenierung den Fokus weg vom Dieselskandal und der Dauer-Diskussion um Vorstandschef Rupert Stadler nehmen – hin zur Mobilität der Zukunft und der Transformation zu einer „Premium Digital Car Company“. Dafür bauten sie sogar 10.000 Quadratmeter einer Messehalle in Barcelona aufwändig um.

2000 Gäste sollten erfahren, wie Audi sich eine autonome, vernetzte und intelligente Mobilität vorstellt. „In einem selbstfahrenden Auto gilt künftig als Premium, wie ich meine Zeit am besten und effizientesten nutze“, sagt Stadler in seiner Keynote. „Mit unserem Angebot stellen wir sicher, dass dies gelingt – unabhängig davon, ob ich mich erholen oder produktiv sein will, oder ob ich wertvolle Zeit mit Familie und Freunden verbringen möchte.“

Dem A8 kommt eine besondere Rolle zu

Und quasi ganz nebenbei, versteckt zwischen zukunftsweisenden Visionen, Auftritten von Schauspieler Kunal Nayyar („Big Bang Theory“), Audi-Rennfahrern wie dem zweifachen DTM-Meister Matthias Ekström oder Rallye-Legende Walter Röhrl und Tech-Talks, sollte dann jenes Auto seine Premiere feiern, mit dem Audi diesen digitalen Wandel verkörpern will: der neue A8.