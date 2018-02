Sie scheinen oft beim Vorstand auf der Matte zu stehen… Klar, das gehört zu meinem Job. Mir ist wichtig, dass der Vorstand weiß, was unsere Mannschaft bewegt. Und unsere Mannschaft will Audi weiter auf der Überholspur sehen.

Das müssen Sie auch, um sich künftig peinliche Situationen wie aktuell mit dem A4 zu ersparen. Dessen Absatz liegt hinter dem Plan zurück.

Stopp. Lieber habe ich doch ein kleines Minus gegenüber der Planung und dafür ein großes Plus im realen Vertrieb. Und um das nochmal klarzustellen, der Audi A4 ist weltweit ein Topseller. In Westeuropa ist er beispielsweise Marktführer im Premiumsegment. Doch da geht noch mehr, das wissen wir. Deshalb entwickelt das Unternehmen das Auto weiter und investiert. Technologischen Stillstand kennen wir Audianer nicht.

Der Audi-Vorstand hat einen sogenannten „Angriffsplan“: Was denken Sie, wo muss Audi jetzt sparen?

Eins ist klar, bestimmt nicht an der Belegschaft. Wir wollen nämlich mit allen Audianern an Bord in die Zukunft gehen. Das haben wir dem Vorstand auch unmissverständlich klar gemacht. Sparen muss die Unternehmensleitung an der Komplexität. Ich glaube nicht, dass die Kunden 60 Varianten eines Start-Stopp-Knopfs wollen oder 50 verschiedene Lenkradvarianten. Das hat das Unternehmen erkannt und handelt. Doch auch die Beschäftigten geben alles. Allein im letzten Jahr konnten wir Audianer mit rund 15.000 Ideen dem Unternehmen über 108 Millionen Euro Kosten einsparen.