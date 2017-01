Zunächst schien es so, als käme Audi in der Öffentlichkeit weitgehend unbehelligt um Dieselgate herum. Doch als sich die Wogen insbesondere im Ausland weitgehend längst geglättet hatten, geriet das Ringe-Quartett und ihr Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler wegen Unregelmäßigkeiten bei dem Dreiliter-Diesel und einer anhaltenden Mauertaktik gegenüber den Aufklärungsorganen in den USA doch noch ernsthaft unter Druck.

Für die Audi-Verantwortlichen kam die Weihnachtspause daher gerade Recht. Neues Jahr – neues Glück – heißt es bei den Ingolstädtern wohl mehr als bei jedem anderen Autohersteller aus deutschen Landen. 2017 soll den Neustart bringen und genau der ist dringend nötig. Auf der North American International Autoshow in Detroit will Audi den Startschuss für ein stimmungsvolles Jahr 2017 setzen, das eine Trendwende in der Unternehmensgeschichte sein soll.