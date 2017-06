Wenn ein neuer Audi oder BMW oder Mercedes sich etwa in einer Fachzeitschrift einem Vergleich stellen muss, dann wird dazu meist - genau – ein Mercedes oder BMW oder Audi herangezogen, oder gleich ein Dreier-Vergleichstest initiiert. Nur bei diesem Testwagen würde das unserem Kollegen nicht gar so leicht fallen, denn die Audi-Wettbewerber aus München und Stuttgart haben schlicht gar kein ähnliches Fahrzeug im Angebot. Deutlich kürzer als ein BMW X1 und höher als eine Mercedes A-Klasse – der neue Audi Q2 ist ein Kompakt-SUV, das seinen Namen wirklich noch verdient. Mit 4,19 Meter Länge kommt er noch nicht mal an einen A3 (4,24 Meter) dran, dafür übertrifft er ihn in der Höhe um fast 10 Zentimeter.