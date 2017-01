Die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas (5.-8. Januar) ist vor diesem Hintergrund zu einer der wichtigsten Messen auch für die Autoindustrie weltweit geworden. Mit rund 3800 Ausstellern aus aller Welt platzt sie im 50. Jahr ihres Bestehens jedenfalls aus allen Nähten - so sehr, dass beispielsweise BMW seinen Ausstellungspavillon vor dem Messegelände aufschlug.

„Die CES ist eine Riesenbörse für Technologie-Unternehmen aller Art. Die Dichte an interessanten Ansprechpartnern ist enorm“, beschreibt Fröhlich den besonderen Reiz der Show für ihn und seine Kollegen aus der Fahrzeugindustrie. Die Weiterreise zur North American International Auto-Show in Detroit, die jahrzehntelang den Jahresreigen der Automessen eröffnete, spart er sich deshalb in diesem Jahr, obwohl dort in der kommenden Woche der neue 5er-BMW Weltpremiere feiert: Die Zukunft der Autoindustrie wird inzwischen in Las Vegas definiert.