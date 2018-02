Einer der Mitarbeiter, die bei der Staatsanwaltschaft auspackten, ist Giovanni P. Die Staatsanwaltschaft München hatte ihn im vergangenen Jahr vorübergehend in Untersuchungshaft nehmen lassen. Ein Dokument, das seine Strafverteidiger Ende Juli der Staatsanwaltschaft München vorlegten, listet penibel auf, wer was wann gewusst und entschieden hat. In dem Papier wird der gesamte Audi-Vorstand und damit auch Audi-Chef Rupert Stadler belastet, der seine Mitwisserschaft bis heute dementiert.

Auch Audi-interne E-Mails, Grafiken und Präsentationen haben die Verteidiger den Fahndern auf den Schreibtisch gelegt. Es ärgert sie, dass der die Ermittlungen leitende Staatsanwalt der Meinung sein könnte, dass ihr Mandant seine Führungskräfte als gutgläubige Werkzeuge benutzt habe. Dass diese von nichts gewusst haben sollen, widerspreche „jeder Lebenserfahrung“, heißt es bei Giovanni P.'s Verteidigern.