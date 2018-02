Auf diesen Rückruf folgte eine Razzia, bei der die Münchner Staatsanwaltschaft die Privatwohnungen von mehreren Audi-Mitarbeitern in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchsuchte. Es habe sich dabei um Mitarbeiter aus der Motorenentwicklung gehandelt, nicht aber um Vorstände. Der Kreis der Beschuldigten sei von vier auf 13 Personen ausgeweitet worden.

Und nun also eine erneute Razzia in Ingolstadt und Neckarsulm. Die Umtriebigkeit der Staatsanwälte lässt auf zweierlei schließen: Die Fahnder stehen – auch zwei Jahre nach Beginn der Ermittlungen – noch relativ am Anfang. Obwohl Mitarbeiter schon eingeräumt haben sollen, an der Manipulation der Autos mitgewirkt zu haben, hat die Staatsanwaltschaft noch keine Anklage erhoben. Offenbar sind selbst bei den geständigen Audianern noch Fragen offen.