 Opel droht der Kahlschlag

Montag, kurz nach acht Uhr. Auf dem Rüsselsheimer Opelgelände strömen mehr als 1000 Mitarbeiter zur kurzfristig einberufenen Betriebsversammlung ins Gebäude K48. In dicken Jacken quetschen sie sich in die fußballfeldgroße Halle. Graue Stühle reihen sich aneinander. Die Stimmung ist angespannt. Alle warten auf den Redner des Tages: Opel -Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug.

Die Verhandlungen über die Sanierung des Autobauers Opel kommen nicht richtig in Gang. Das geht aus einem Schreiben der IG Metall im Betriebsrat an die Opel-Mitarbeiter hervor.

Scheitert die Sanierung, ist Opel bald Geschichte. Gelingt sie, werden wohl viele ihren Job verloren haben. Für die Traditionsmarke, gegründet 1862, ist es die letzte Chance – und ein Test, ob sich knallharte Sanierer aus Frankreich mit deutschen Arbeitnehmerinteressen versöhnen lassen. Es könnte ein Lehrstück über das Gelingen einer neuen deutsch-französischen Partnerschaft sein – oder deren Unvereinbarkeit.

Schäfer-Klug kann an diesem kalten Februartag in Rüsselsheim keine guten Nachrichten verkünden. Er befürchte, dass es Leute gebe, die aus Opel eine Abwicklungsgesellschaft machen wollten, zitieren ihn Teilnehmer. Der Anwalt von Schäfer-Klug lässt hingegen ausrichten, dass sich sein Mandant generell nicht in der Weise wie in diesem Artikel zitiert geäußert habe.

Opel-Mitarbeiter sorgen sich um die Standorte

Die Sorge der Opelaner ist klar: PSA, zu der auch Peugeot, Citroën und die Premiummarke DS gehören, könnte die Marke Opel behalten wollen – und von den deutschen Standorten wenig übrig lassen. Opel hält dagegen: Schließlich habe PSA-Chef Carlos Tavares mehrfach versichert, dass Opel eine deutsche Marke bleiben werde. Es gebe aber unterschiedliche Interessen zwischen denen, die den Turnaround unterstützten, und denen, die am Status quo festhalten wollten.

Im Worst Case, befürchten Insider, würde Opel entkernt. PSA will künftig die Motoren liefern, gar die gesamte technische Basis. Opels Autos sollen dann auf der Plattform von PSA entstehen, das bringt Skaleneffekte und bessere Einkaufspreise. Den Opelanern würde noch das Design etwa von Karosserie und Innenraum bleiben. Die Entwicklungsingenieure bangen. Ein Opel-Sprecher sagt, Opel bleibe „zentrales Element“ für die Entwicklung bei PSA und werde Arbeiten für die Gruppe übernehmen.