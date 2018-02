Doch solange Opel in Schieflage steckt, verliert die Marke Opel weiter an Wert. Die Menschen kaufen weniger Autos als gehofft. Modelle wie Insignia und Grandland liegen unter Plan. Opel verweist darauf, dass es eine „begrenzte Sichtweise“ sei, nur auf die Verkaufszahlen zu schauen. „Profitable Verkäufe sind der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft“, sagt Opel. Es ist paradox: Der Mokka soll mittlerweile das einzige Auto sein, das seine Absatzziele noch erfüllt. Weil er schwer zu elektrifizieren ist, will PSA das ursprünglich geplante Modell 2019 nicht bauen. Stattdessen soll in Eisenach ein SUV auf einer PSA-Plattform gefertigt werden.

Die Lage bei Opel wird auch durch kulturelle Unterschiede erschwert. PSA, sagt Schäfer-Klug laut Mitarbeitern, scheue Kompromisse mit Betriebsrat und IG Metall. Über die deutschen Mitbestimmungsrechte sind die Franzosen offenbar irritiert, denn in Frankreich leitet der Werksleiter die Sitzungen des Betriebsausschusses und kann Managementvertreter wie den Personalchef hinzuziehen.