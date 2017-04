 Toyota will 1,3 Milliarden Dollar in US-Werk investieren

Toyota hat eine große Investition in den USA angekündigt. Der japanische Autobauer gab am Montag bekannt, 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro) in die Modernisierung eines Werks in Georgetown im Bundesstaat Kentucky zu stecken. Toyota will die Fabrik für die Produktion der neuen Generation seines Verkaufsschlagers, des Mittelklasse-Pkw Camry, auf den neuesten Stand bringen.

Die Ankündigung folgt auf massive Kritik von Donald Trump an Plänen des Autokonzerns für ein Werk im benachbarten Niedriglohnland Mexiko. Der Schritt sei Teil eines größeren, langfristigen Plans, der US-Investitionen von zehn Milliarden Dollar innerhalb der nächsten fünf Jahre vorsehe, verkündete Toyotas US-Chef Jim Lentz.