An vielen Orten stehen übereifrig installierte Ladesäulen ungenutzt am Straßenrand. Zudem gibt es teils massive Zweifel an den offiziellen Zulassungsstatistiken für Elektroautos, wie die WirtschaftsWoche bereits vor einem Jahr berichtete. Ein Großteil des Geldes, das die chinesische Zentralregierung in den Fördertopf für den Kauf von E-Autos gesteckt hat, floss demnach nicht an den umweltbewusste Privatkunden, sondern an städtische Omnibus-Gesellschaften. Wie chinesische Medien damals berichteten, soll in rund der Hälfte der Fälle, in denen Bus-Betreiber Fördergelder kassiert haben, Betrug vorgelegen haben.