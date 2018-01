 Fiat Chrysler mit Rekordgewinn 2017

Höhere Gewinne in allen Regionen haben Fiat Chrysler einen Rekordgewinn beschert. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte im abgelaufenen Jahr um 16 Prozent auf etwas mehr als sieben Milliarden Euro, wie der italienisch-amerikanische Konzern am Donnerstag mitteilte. Allein im Schlussquartal sprang der Gewinn um 22 Prozent, zugleich sank der Umsatz in diesem Zeitraum.