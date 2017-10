 Chinesen halten Sperrminorität an Grammer

Im Machtkampf beim Autozulieferer Grammer hat der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng die Nase vorn. Der Grammer-Partner hat seine Beteiligung auf 25,51 von 20,01 Prozent aufgestockt und hält damit eine Sperrminorität an dem Interieur-Spezialisten aus dem bayerischen Amberg, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Das kommt dem Grammer-Vorstand entgegen: Denn damit kann Ningbo Jifeng den ungeliebten zweiten Großaktionär Hastor in Schach halten, der nach Grammer-Angaben die Beziehungen zu den Kunden belastet.

Die Familie Hastor besitzt gut 20 Prozent an Grammer. Der Hersteller von Sitzen und Kopfstützen hatte Ningbo Jifeng im Streit mit Hastor als "weißen Ritter" an Bord geholt. Eine Machtübernahme des aus Bosnien stammenden Anteilseigners schmetterte die Hauptversammlung im Frühsommer ab. Hastor hatte den Vorstand neu besetzen und eigene Leute in den Aufsichtsrat schicken wollen. Die Unternehmerfamilie war bekannt geworden, als ihr Zulieferer Prevent vor gut einem Jahr heftig mit Volkswagen stritt und zeitweise die Produktion des Autobauers lahmlegte.