Volkswagen prüft neben einem Billig-Pkw für chinesische Autokäufer auch den Bau eines günstigen Nutzfahrzeugs für den weltgrößten Automarkt. „Wir überlegen, was wir da am besten anbieten“, sagte VW-Nutzfahrzeugvorstand Andreas Renschler dem „Manager Magazin“ in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. „Der chinesische Markt für leichte Nutzfahrzeuge ist ganz anders als bei uns. Dort sind vor allem kleine, günstige Pickups gefragt“, sagte Renschler.

Eine Einführung dürfte aber noch dauern: „Das ist in jedem Fall ein Projekt für das nächste Jahrzehnt“, ergänzte der für die VW-Nutzfahrzeugholding Truck & Bus zuständige Manager.