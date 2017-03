Es mutet paradox an: Auf der einen Seite hat BMW 2016 ein neues Rekordjahr eingefahren. Zum siebten Mal in Folge hat der Autokonzern Absatz und Gewinn gesteigert, und das soll auch im laufenden Jahr so weitergehen. Und dennoch hat BMW -Aufsichtsratschef Norbert Reithofer seinen Managern die Leviten gelesen: Sie sollten sich gar nicht erst ans Verlieren gewöhnen.

Ganz einfach: BMW hat sich gut entwickelt und sauber gewirtschaftet. Nur war eben Daimler besser. Denn nach der Absatzkrone müssen die Münchner auch bei der Rendite den Spitzenplatz an den Dauerrivalen aus Stuttgart-Untertürkheim abgeben. Wie BMW bereits vor zwei Wochen mitteilte, blieb in der Kernsparte Automobile 2016 trotz Rekordverkaufszahlen weniger hängen als im Jahr zuvor. Die Rendite vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) sackte auf 8,9 Prozent ab – und lag damit unter den 9,1 Prozent, die Mercedes-Benz im vergangenen Jahr verbuchte.

Derzeit liegt in der Produktionsprognose des Analysehauses IHS Markit Automotive BMW mit dem i3 vorne, die elektrische B-Klasse von Mercedes spielt kaum eine Rolle. Kommen aber der für 2018 angekündigte Audi etron quattro und der Mercedes-Benz EQ (2019) mit jeweils über 500 Kilometern Reichweite, hat dem BMW nichts entgegenzusetzen – der „iNext“ als nächste Elektroauto-Generation ist erst für 2021 geplant. Bis dahin ist die Konkurrenz aus Ingolstadt und Stuttgart längst an München vorbeigezogen, wie die Grafik zeigt.

Das wird dem Anspruch von BMW nicht gerecht. „Wir müssen als BMW die Nummer eins sein“, zitierte die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ Chefaufseher Reithofer, als er dem Management die Richtung vorgab. Sprich: Reithofers Nachfolger an der Vorstandspitze, Harald Krüger, muss nun angreifen.

„Waren immer ein ehrgeiziges Unternehmen“

Mit Platz zwei will er sich trotz der Rekordzahlen nicht zufrieden geben. „Wir schalten jetzt auf Angriff“, sagte Vorstandschef Krüger am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz. „Wir starten die größte Modelloffensive unserer Geschichte.“ 2017 und 2018 sollen mehr als 40 neue und überarbeitete Modelle der drei Marken BMW, Mini und Rolls-Royce auf den Markt kommen. „Wir waren immer ein ehrgeiziges Unternehmen“, sagte der BMW-Chef. „Ich verspreche Ihnen, das wird so bleiben.“ Der Absatz sei aber nur einer von mehreren Leistungsindikatoren. „Das sind neben Verkaufszahlen auch Profitabilität, Innovationskraft, Flexibilität und unsere Attraktivität als Arbeitgeber.“

Ein möglicher Grund für Reithofers Kritik: Er selbst kannte es nicht anders. Als er 2006 den Vorstandsvorsitz übernahm, war BMW gerade an den Schwaben vorbeigezogen – zuvor hatte Mercedes jahrzehntelang den Ton in der Oberklasse angegeben. 2011 wurde Mercedes auch noch von Audi überholt. Aber mit neuem Design, neuen Modellen und neuem Vertriebsnetz in China holte Daimler-Chef Dieter Zetsche die Krone jetzt zurück. „Mercedes steht an der Spitze des Premiumsegments“, sagte er stolz: „Number one.“