Der Automobilkonzern mit bajuwarischen Wurzeln hatte allen Grund zu feiern. Denn im Jahr seines Jubiläums erfreut sich BMW bester Gesundheit und kann zufrieden zurückblicken. Vor allem aber strebt die weißblaue Marke voller Tatendrang und Optimismus nach vorn. Motto: The next 100 years.

Es war ein rauschendes Fest. 2000 geladene Gäste feierten im März 2016 in der Münchner Olympiahalle den 100. Geburtstag der Bayerischen Motorenwerke (BMW) – gleichzeitig mit den 40.000 Mitarbeitern, die in der Allianz Arena unter anderem ein Live-Konzert von Popstar Andreas Bourani geboten bekamen. Dazu waren Zehntausende weitere BMWler weltweit zugeschaltet – von China bis South Carolina.

BMW steckt tief in den roten Zahlen, die 6500 Mitarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze, Daimler will BMW übernehmen. Überraschend steigt der Batteriefabrikant Herbert Quandt als Sanierer ein.

Wie führt man eine solch erfolgreiche Traditionsmarke ins 101. Jahr ihrer Unternehmensgeschichte? Ein Unternehmen, in dessen Selbstverständnis Tradition und Qualitätsbewusstsein schon immer mit Fortschrittsgeist und Innovationsfreude gepaart waren, das sich aber – wie die gesamte Autobranche – wie nie zuvor seit Beginn der Massenproduktion einer so umfassenden Umbruchphase gegenübergesehen hat, wie es jetzt der Fall ist. Die Tage des Verbrennungsmotors scheinen gezählt; die Autos von morgen tanken Strom statt Benzin. Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Urbanisierung verlangen nach neuen Lösungen für die individuelle Mobilität.

Im Geschäftsjahr 2016 lag der Umsatz bei 94 Milliarden Euro. Daraus erwirtschaftete die Gruppe fast sieben Milliarden Euro Gewinn und schüttete an die Aktionäre nach der Hauptversammlung im vergangenen Frühjahr eine Rekorddividende aus. BMW ist in Deutschland die beliebteste Automarke ebenso wie im inzwischen größten Einzelmarkt China.

Dieses Credo klingt traditionell. Doch davon sollte sich niemand täuschen lassen. Die strategische Kontinuität ist für die gebürtige Westfälin die Ausgangsbasis für innovative Wege. „Gerade in Zeiten wie diesen, in denen sehr viel im Umbruch ist, kann man mit einer so starken Marke wie BMW fantastisch viel Neues machen. Um in der Wahrnehmung der Kunden weiterhin ganz vorne zu stehen, müssen wir technologisch und in der Kommunikation immer wieder innovative Dinge mit der Marke verbinden.“