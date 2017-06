2003 kam die erste Generation des BMW X3 auf den Markt. Seitdem konnten die Münchner rund 1,5 Millionen Exemplare des SUV an den Mann und die Frau bringen. Nun steht die nächste Baureihe in den Startlöchern. Das neue Design lässt den X3 muskulöser auftreten, vor allem die großen „Nieren“ an der Front und die neuen LED-Scheinwerfer fallen auf.