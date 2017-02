327,5 Millionen US-Dollar – so viel Geld wird Bosch Zivilklägern in den USA im Wege eines Vergleichs bezahlen. Damit will der weltgrößte Autozulieferer, der Volkswagen die Software für die Skandal-Diesel lieferte, den überwiegenden Teil der anhängigen Zivilgerichtsverfahren im Zusammenhang mit in den USA verkauften Dieselfahrzeugen der Marken Volkswagen, Audi und Porsche zu den Akten legen.

Die Einigung würde auch die Forderungen von Gebrauchtwagenhändlern beilegen. Die Vergleichsunterlagen sind nun bei einem Gericht in San Francisco eingereicht worden. Damit der Vergleich gültig wird, bedarf es aber noch der Zustimmung des Gerichts. Das könnte sich bis Mai hinziehen.