Deutsche Verbraucher sehen Opel immer noch als eine der Top-10-Automarken. In den zurückliegenden drei Monaten erreicht Opel in unseren Indexrankings im Schnitt den achten Platz hinter Marken wie Mercedes-Benz , BMW , Volvo , Porsche . In diese Rankings fließen Bewertungen von Verbrauchern ein, die angeben, die jeweilige Marke zu kennen und ihre Meinung zu Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit und anderen Faktoren abgeben.

Opel-Fahrer sind die treuesten

Das Interesse der Verbraucher an Opel ist also ungebrochen. Für den potenziellen Käufer des Unternehmens könnte es den Wert der Marke zusätzlich steigern, dass Opel-Fahrer ihr treu sind. Keine andere Automarke hat unter denjenigen, die sie im „Relevant Set“ für einen anstehenden Autokauf haben, so viele frühere Kunden. Vieles des oben Gesagten gilt auch für Opels britische Schwester Vauxhall. Deren Automodelle entsprechen weitgehend denen von Opel, und so ähnelt sich die Einschätzung der Verbraucher, die vorhaben, ein Auto zu kaufen. In der britischen Gesamtbevölkerung ist das Image von Vauxhall zwar schlechter als das von Opel in Deutschland, während andere deutsche Marken bei den Briten überraschend gut wegkommen. Volkswagen etwa hat in Großbritannien den Diesel-Skandal anscheinend schon hinter sich gelassen und konnte seine Indexwerte wieder deutlich aufbessern. Doch wenn sie sich für eine Marke entscheiden müssten, dann steht Vauxhall auch bei den Briten hoch im Kurs.