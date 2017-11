 Warum Elektromobilität eine Chance für deutsche Autobauer ist

Mehr als zwei Jahre ist es nun schon her, dass der große Diesel-Skandal aufkam. Und die deutschen Autobauer haben seitdem weitere Gründe geboten, um in der Wahrnehmung der Verbraucher an Ansehen zu verlieren. Stand Volkswagen zunächst allein am Pranger, stießen weitere Autobauer hinzu, deren Fahrzeuge im Praxistest die vorgeschriebenen Stickoxid-Grenzwerte nicht einhielten. Vor vier Monaten gerieten dann noch VW, Porsche, Audi, Daimler und BMW unter Kartellverdacht. Und dass der in unabhängigen Tests ermittelte Kraftstoffverbrauch eines Modells so gut wie immer über den Werksangaben liegt, ist inzwischen fast zur Dauermeldung geworden.