Die Schreckensbilder des ausgebrannten Buses auf der A9 nahe Münchberg werden Busreisende noch lange verfolgen. Am Montag war der Reisebus nach einem Auffahrunfall in Flammen aufgegangen. 18 Menschen starben bei dem Unglück. 30 Insassen wurden verletzt.

So tragisch der Unfall ist, sind Todesopfer bei Busunfällen in Deutschland rein statistisch betrachtet doch relativ selten. Laut Statistischen Bundesamt kamen 2011, 2012 und 2015 je eine Person bei Unfällen in Reisebussen ums Leben. Doch die Statistik kennt auch markante Ausschläge: So starben 2010 etwa 22 Menschen bei Unfällen in Reisebussen, im Jahr 2007 waren es 18.