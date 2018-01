Der Schritt könnte den Weg frei machen für eine mögliche Fusion der Carsharing-Dienste von BMW und Daimler , gegen die sich Sixt gesperrt hatte. Vergangene Woche berichtete bereits die Nachrichtenagentur Reuters in Berufung auf Insider, dass BMW und Daimler ihre Carsharing-Dienste zusammenlegen wollten. Die Gespräche über eine Fusion der Töchter seien kurz vor dem Abschluss, sagte ein hochrangiger Automanager. BMW bringe seine Töchter Drive Now und Park Now, Daimler sein Car2Go-Geschäft in die gemeinsame Firma ein.

Die neue Gesellschaft soll laut dem Bericht unabhängig agieren, die beiden Autokonzerne blieben aber als Großaktionäre weiter an Bord. Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sollen die Marken Drive Now und Car2Go erhalten bleiben.

Carsharing hat in den vergangenen Jahren starken Zulauf bekommen. Bei Angeboten wie Car2Go und DriveNow können die Autos in bestimmten Großstadtzonen per Handy geortet und nach Gebrauch an einem beliebigen Platz wieder abgestellt werden. Allerdings verdienen die Firmen bisher kaum etwas an der Kurzzeitmiete. Autoproduzenten wie Daimler oder BMW sehen im Carsharing auch einen Einstieg für potenzielle Kunden, die so Fahrzeuge testeten und sich später für ein eigenes entschieden.