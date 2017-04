Die künftige Opel-Mutter Peugeot will ihr schwächelndes China-Geschäft mit einer Radikalkur sanieren. Peugeot-Chef Carlos Tavares forderte am Dienstag auf der Automesse in Shanghai ein "neues Geschäftsmodell" und "viel stärkere Kostensenkungen" in der Volksrepublik. Denn auf dem dortigen Markt stehen ausländische Hersteller und ihre heimischen Kooperationspartner vermehrt unter Druck. "Die Joint Ventures geraten in Panik", sagte Tavares. Sie sehen sich zu Preissenkungen gezwungen, weil chinesische Konkurrenten wie Geely, Guangzhou and Baojun bei den Verbrauchern immer mehr punkten können.

PSA Peugeot Citroen musste in China 2016 einen Absatzeinbruch verkraften, während der Gesamtmarkt um 15 Prozent zulegte. Seither haben sich die Einbußen des französischen Konzerns sogar beschleunigt. Daher pocht Tavares auf deutliche Einsparungen in Einkauf, Logistik und Produktion. Außerdem müsse das Unternehmen auf die veränderte Nachfrage reagieren und mehr SUV-Modelle anbieten.