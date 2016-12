„Wir brauchen 30 neue Batteriefabriken“

Wie viel investieren Sie hier?

Im Bereich Elektromobilität war es in den vergangenen Jahren mehr als eine Milliarde Euro. Und die Investitionen nehmen zu. Die notwendigen Entwicklungsaufwendungen sind die größte Herausforderung für unsere Industrie. Realistisch ist, dass von 110 Millionen produzierten Fahrzeugen in 2025 etwa 10 Prozent rein elektrisch fahren und 15 Prozent mit hybridem Antrieb. Die brauchen Batteriezellen in einer Größenordnung von 1200 Gigawattstunden pro Jahr. Das sind grob gesagt 30 neue, riesige Batteriefabriken, wie sie Tesla in Nevada baut, für jeweils etwa drei Milliarden US-Dollar. Das wären 90 Milliarden Dollar ...

Die große Frage ist: Auf welche Technologie werden diese Batterien zurückgreifen? Wer geht heute das Risiko ein, Milliarden auf das falsche Pferd zu setzen? Genau deshalb investieren wir weiter gezielt in Verbrennungsmotoren, Hybridisierung, Direkteinspritzung, Turbolader, leistungsfähigere Elektronik, bessere Sensorik.

Und was läuft in Sachen Elektromobilität?

Wir haben konkrete Aufträge in allen großen Märkten – Asien, Amerika und Europa. Dabei geht es um Hybridfahrzeuge, die neben dem Verbrenner einen kleinen E-Motor und eine Batterie haben. Daneben bieten wir Hochvolt-Leistungselektronik und Konvertersysteme, die die Energie zwischen Hochvolt und Niedrigvolt wandeln. Künftig liegt die Wertschöpfung in den Batteriezellen – die werden von Asiaten gebaut. Würden Sie in Zellfertigung investieren?

Wenn wir damit hinreichend Geld verdienen und einen Kooperationspartner finden – warum nicht?

Und mit einem großen Asiaten kooperieren?

Die brauchen niemanden, der ihnen hilft. Mit wem dann?

Mit kleinen, innovativen Firmen, die sich heute noch eher in der Forschung tummeln. Wann verdient Continental mit Elektromobilität Geld?

Nicht vor 2020.

Die weltweit größten Autozulieferer Platz 10 Michelin (Frankreich) Umsatz 2015: 21,199 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 19,553 Milliarden Euro

Veränderung: +8,4 Prozent

Hauptprodukte: Reifen Quelle: Berylls Strategy Advisors

Platz 9 Johnson Controls (USA) Umsatz 2015: 23,866 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 22,464 Milliarden Euro

Veränderung: +6,2 Prozent

Hauptprodukte: Sitze, Start-Stopp-Batterien

Platz 8 Bridgestone-Firestone (Japan) Umsatz 2015: 24,094 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 21,220 Milliarden Euro

Veränderung: +13,5 Prozent

Hauptprodukte: Reifen

Platz 7 Aisin (Japan) Umsatz 2015: 24,104 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 19,975 Milliarden Euro

Veränderung: +20,7 Prozent

Hauptprodukte: Getriebe, Bremssysteme, Karosserie- und Motorenteile

Platz 6 ZF Friedrichshafen (Deutschland) Umsatz 2015: 27,434 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 16,192 Milliarden Euro

Veränderung: +69,4 Prozent

Hauptprodukte: Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software

Platz 5 Hyundai Mobis (Südkorea) Umsatz 2015: 28,096 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 26,345 Milliarden Euro

Veränderung: +6,6 Prozent

Hauptprodukte: Cockpit-, Frontend- und Chassismodule

Platz 4 Magna (Kanada) Umsatz 2015: 29,408 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 28,301 Milliarden Euro

Veränderung: +3,9 Prozent

Hauptprodukte: Karosserie & Fahrwerksysteme, Exterieur-Ausstattungen

Platz 3 Denso (Japan) Umsatz 2015: 34,292 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 29,094 Milliarden Euro

Veränderung: +17,9 Prozent

Hauptprodukte: Klimasysteme, Motorsteuerung, Human-Machine-Interface

Platz 2 Continental (Deutschland) Umsatz 2015: 39,232 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 34,506 Milliarden Euro

Veränderung: +13,7 Prozent

Hauptprodukte: Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen

Platz 1 Bosch (Deutschland) Umsatz 2015: 41,700 Milliarden Euro

Umsatz 2014: 37,200 Milliarden Euro

Veränderung: +12,1 Prozent

Hauptprodukte: Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme

VW baut Arbeitsplätze ab, weil für Verbrennungsmotoren weniger Mitarbeiter gebraucht werden – steht so ein Schritt auch bei Continental an?

In der Antriebssparte machen wir jährlich über sieben Milliarden Euro Umsatz. In dem Moment, in dem der Verbrenner signifikant Marktanteile verliert, werden in der Autoindustrie weniger Stellen benötigt. Aber das wird ein Prozess über 15 bis 20 Jahre sein. Die Geschwindigkeit, die dieser Prozess nach 2030 haben wird, kann heute niemand seriös abschätzen. Bei Continental gilt: Im Idealfall verringern wir die Zahl der Arbeitsplätze so, dass wir die Mitarbeiter andernorts einsetzen – sowohl in der Produktion als auch in der Entwicklung. Das würde dazu führen, nicht über Entlassungen reden zu müssen. Davon gehe ich momentan für Continental aus.

