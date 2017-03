Doch schon im Dezember blickte Conti-Chef Elmar Degenhart wieder positiv in die Zukunft. Das vierte Quartal werde „ein gutes Quartal“, sagte er der WirtschaftsWoche im Interview . „Wir haben im Oktober den Ausblick anpassen müssen und klargemacht, dass wir zuversichtlich sind, unser angepasstes Jahresziel zu erreichen. Jetzt, Mitte Dezember, können wir sagen, dass wir diese letzte Prognose sicher erfüllen werden. 2015 haben wir 39 Milliarden Euro umgesetzt, dieses Jahr werden es vor Wechselkurseffekten 41 Milliarden Euro sein – und wir gehen Stand heute davon aus, im Jahr 2020 rund 50 Milliarden Euro umzusetzen“, so Degenhart damals.

Schuld waren Kartellverfahren, Erdbeben oder Kosten für Forschung und Entwicklung – am 17. Oktober 2016 teilte Continental mit, dass zwar der Umsatz (vor Währungskurseinflüssen) im Jahr 2016 weiterhin bei 41 Milliarden Euro liegen werde, dafür aber die bereinigte EBIT-Marge, also die Marge des Gewinns vor Steuern und Zinsen, für den Konzern bei über 10,5 Prozent (statt bislang elf Prozent) liegen werde.

Continental-Chef Elmar Degenhart spricht über Pläne für selbstfahrende Autos und zeigt, wie Continental stärker wachsen will als der Markt – und warum er nicht vor 2020 an E-Autos verdienen wird.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Continental schon im Januar auf „Kaufen“ belassen (Kursziel: 230 Euro). Die Einschätzungen über das Potential der Aktie sind dabei unterschiedlich: Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Wie aus vorab veröffentlichen Zahlen hervorgeht, habe Continental im vergangenen Jahr die branchenweit beste Gewinndynamik gezeigt, so der Analyst.

Autokonzerne wie PSA und GM bilden immer öfter Einkaufsgemeinschaften, gleichzeitig steigt die Zahl von Modulbaukästen für die identische Teile in sehr hoher Stückzahl benötigt werden. Beides führt dazu, dass der Preisdruck steigt. Die Zahl der Zulieferer, die das leisten kann, sinkt.

Die Autokonzerne bauen immer mehr Werke in Asien oder Mexiko. Damit steigt der Druck auf die Zulieferer, ebenfalls in neue Standorte zu investieren.

Immer mehr Innovationen müssen von den Zulieferern selbst kommen. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben steigen dadurch stark an. Die Zulieferer müssen stärker in Vorleistung gehen und tragen damit ein höheres unternehmerisches Risiko.

Angesichts begrenzter Wachstumsaussichten für die Dieseltechnologie sieht Warburg eine strategische Lösung etwa im Verkauf oder der Übertragung der Diesel-Aktivitäten des Unternehmens (jährlicher Umsatz von circa 1,2 Milliarden Euro) auf ein Joint Venture. Nur so könne sich Conti auf „zukünftige Technologien konzentrieren“. Dass das so kommt, ist allerdings unwahrscheinlich – Kosten für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich werden daher bleiben.

Wichtiger als die Zahlen der Vergangenheit ist jedoch die Zukunftsperspektive: Die margenstärkste Sparte ist bei Conti traditionell das Reifengeschäft. „Unseren Wachstumskurs haben wir in 2016 erneut fortgesetzt: Im Reifenbereich konnten wir eine Rekordzahl von 150 Millionen Reifen absetzen“, hat Continental bereits mitgeteilt.